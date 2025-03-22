İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade

İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İddia olay! İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

Düzce'de Ramazan'a Özel 4 Metre 2 Santimlik Pide Hazırlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 38 yıldır fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz, Ramazan ayı dolayısıyla 4 metre 2 santim uzunluğunda bir pide hazırladı. Uzun pide ilgiyle karşılandı, vatandaşlar bu nadir anı fotoğrafladı.

4 metre 2 santim uzunluğundaki pide görenleri şaşırttı

DÜZCE - Düzce'de 38 yıldır fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz'ın işletmesinde Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda hazırlanan pide vatandaşlarında ilgisini çekti. Fırına gelenlerde uzun pideyi fotoğrafladı.

Düzce merkezde 1987 yılından bu yana ekmek üretimi yapan ramazan ayında da iftar sofraları süsleyen pidenin en uzunun yapmaya karar verdi. En uzun pideyi yapmak için kollar sıvandı, hamurlar karıldı. Pişirilen pide ise dükkanda sergilendi. Uzunluğu ölçülen pidenin 4 metre 2 santim olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, "4 Metre 2 santim uzunluğunda bir pide yaptık, fırınımızda sergiliyoruz" dedi.

Uzun pideyi görenler ise bu anın fotoğrafını çekerek şaşırdılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title