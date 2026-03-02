Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Bölgede devriye gezen otoyol jandarması, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan, kenti D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerinin bulunduğu tabiat parkına giden yolda da sis etkili oldu.