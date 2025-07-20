Düzce'de Otoyolda Kaza: 5 Yaralı

Düzce'de Otoyolda Kaza: 5 Yaralı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Romanya uyruklu 5 kişi yaralandı. Olay, otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesi Anadolu Otoyolu'nda kamyona ve bariyerlere çarpan otomobildeki Romanya uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönünde ilerleyen CT 53 MNT Romanya plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen patates yüklü kamyona, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki Romanya uyruklu Ecaterina C., Tulian C., David Gabriel C., Teodora C. ve Renas I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından 3 şeritli yolda 2 şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması sonrası yeniden normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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