Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Z.T. idaresindeki 81 AFP 233 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil, Gölyaka Yolu Üçyol mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel