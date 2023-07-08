Düzce'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı'nda İ.N. idaresindeki 81 DG 286 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 34 DT 0724 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 81 DG 286 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.D. ve E.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel