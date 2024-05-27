Düzce'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 81 ADU 159 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Z.K. ile B.Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.