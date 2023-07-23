Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde seyreden İsmail S. idaresindeki 81 EM 489 plakalı motosiklet ile Aydın I. yönetimindeki 81 ACG 525 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Ensar Ü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.