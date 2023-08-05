Düzce'de Otomobil Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yan yola devrildi. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.