Düzce'de Otomobil Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yan yola devrildi. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Doğanay Alemdar idaresindeki 06 HE 6370 plakalı otomobil, D100 kara yolu Gümüşova Hacıkadirler mevkisinde yan yola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Doğanay Alemdar ile araçta bulunan Ahmet Alemdar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel