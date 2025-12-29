Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde eğitime kar engeli

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Kaynaşlı ve Yığılca kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda 2 ilçede tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 30 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bildirildi.