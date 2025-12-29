Haberler

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verileceği açıklandı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de izinli sayılacak.

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Kaynaşlı ve Yığılca kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda 2 ilçede tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 30 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası