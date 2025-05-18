Düzce'de Motosiklet Kazası: Oto Kurtarıcıya Çarpan Sürücü Yaralandı

Düzce'de Motosiklet Kazası: Oto Kurtarıcıya Çarpan Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de geri manevra yapan oto kurtarıcıya çarpan motosiklet sürücüsü M.Z.K. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

DÜZCE'de, D-100 kara yolunda geri manevra yapan oto kurtarıcıya çarpan motosikletin sürücüsü M.Z.K.'nin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 5 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.Z.K. idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde geri manevra yapan F.G. yönetimindeki 81 ACC 161 plakalı oto kurtarıcıya çarptı. Kazada, oto kurtarıcının üzerine savrulan M.Z.K yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.Z.K., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.