Düzce'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Düzce'de bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 yayaya çarpması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Kazada durumları ağır olan yaralılar arasında 65 yaşındaki Fadime K. ve 6 yaşındaki Egemen K. bulunuyor.
Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime K. (65) ile 6 yaşındaki Egemen K'ye çarptı.
Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fadime K. ile Egemen K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel