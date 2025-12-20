Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına ve motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, yan yana gittikleri sırada çarpıştı. Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası ve çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kamara kayıtlarında motosikletin, tek şeritli yolda sağa dönüş için manevra yapan otomobilin sağından geçmek istediği sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.