Haberler

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına ve motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, yan yana gittikleri sırada çarpıştı. Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası ve çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kamara kayıtlarında motosikletin, tek şeritli yolda sağa dönüş için manevra yapan otomobilin sağından geçmek istediği sırada çarpışmanın meydana geldiği görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Halk sağlığı böyle hiçe sayıldı: Yakalanmasaydı piyasaya sürülecekti
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya sürpriz telefon
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title