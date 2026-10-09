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Düzce'de mobilya fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı, can kaybı yok

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Düzce'de mobilya fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı, can kaybı yok
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Düzce'de Muncurlu köyündeki mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken fabrika hasar gördü; alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlendi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DÜZCE'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Muncurlu köyü Besin Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip, alevlerin fabrika çevresindeki evlere sıçramasını önledi. Can kaybının olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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