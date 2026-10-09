Düzce'de mobilya fabrikasındaki yangın 1,5 saatte söndürüldü

Düzce'de mobilya fabrikasındaki yangın 1,5 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yanan fabrikadaki hasar dronla görüntülendi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Düzce'de mobilya fabrikasında, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yanan fabrikadaki hasar dronla görüntülendi.
Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı