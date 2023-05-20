Düzce'de minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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Düzce'de minibüsün çarpması sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de minibüsün çarpması sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sancaklar Mahallesi 2434. Sokak'ta Emre A. idaresindeki 81 AAU 604 plakalı minibüs, bisikletli Berat D'ye (10) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel