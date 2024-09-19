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Düzce'de Mevsimlik Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Devrildi

Düzce'de Mevsimlik Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Devrildi
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan bir minibüs, 50 metrelik bir uçuruma devrildi. Kazada 5'i çocuk, toplam 15 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Harmankaya köyünde meydana geldi. Köyden aldığı mevsimlik işçileri fındık bahçesine götüren, henüz sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 acil sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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