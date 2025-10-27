Düzce'de Mahsur Kalan Ayı Kurtarıldı

Düzce'de dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamaya göre, bahçe kenarındaki dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayının sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye DKMP Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Üniversitesinden ekipler sevk edildi.

Ekipler, uyuşturdukları ayıyı vücuduna dolanan telleri keserek kurtardı.

Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan ayı, kendine geldikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.