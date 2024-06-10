Düzce'de lokantada çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de lokantada çıkan yangın hasara neden oldu.

Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi'nde Doğukan Bayraktutan'a ait lokantada elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.

Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Esnaf Engin Altun, gazetecilere, olayı görür görmez yangın tüpüyle müdahale edip itfaiyeye haber verdiklerini anlattı.