Düzce'de konteyner yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı

Düzce'de konteyner yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde İstanbul istikametine giden konteyner yüklü kamyon, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı ve hafif yaralı olarak ayakta tedavi edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden R.K. idaresindeki 22 FE 665 plakalı konteyner yüklü kamyon, Bolu Dağı Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarıldı.
Hafif yaralı sürücü R.K, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA