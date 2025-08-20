Düzce'de Kırmızı Işıkta Yaya Geçmeye Çalışan A.B.'ye Motosiklet Çarptı

Düzce'de Kırmızı Işıkta Yaya Geçmeye Çalışan A.B.'ye Motosiklet Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.B.'ye motosiklet çarptı. A.B. yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de yayalara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan A.B.'ye motosiklet çarptı. A.B. yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce-Akçakoca bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yaya geçidinde yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen A.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip yola savrulan A.B., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.