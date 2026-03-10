Haberler

Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Düzce'de bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 81 yaşındaki babası ve iki kızı hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumu ciddiyetini korurken, genç kadınların sağlık durumları iyi.

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın hayatını kaybetti, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Ozanlar Mahallesi'nde bir evde karbonmonoksit gazından etkilenme yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, evde hareketsiz halde bulunan Nevin G'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Nevin G'nin babası Muzaffer C. (81) ile 20 ve 30 yaşındaki 2 kızı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki genç kadının ise bilinçlerinin açık olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
