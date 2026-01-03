Haberler

Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Yığılca ilçesinde bir sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi, tedavi altına alındı.

Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan Ali E. ve annesi Hakibar E, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Bir süre haber alamadıkları anne ve oğlunu eve geldiklerinde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anne ve oğlu, sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
