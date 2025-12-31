Haberler

Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1 metreye ulaşan kar kalınlığı, yatalak hasta Durdu Baş'ın sağlık ekiplerince evde müdahale edilmesine neden oldu.

DÜZCE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, yollar kapandı. Yığılca ilçesinde yatalak hasta olan Durdu Baş (89) rahatsızlanınca, paletli ambulansla köye ulaşılıp evde müdahale edildi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Yığılca ilçesinde, rahatsızlanan yatalak hasta Durdu Baş için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri, 1 metrelik kar kalınlığının olduğu Tuğrul köyüne paletli ambulansla ulaştı. Ekipler, Baş'a evde müdahale ederek tedavisini yaptı. Durdu Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
