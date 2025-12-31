Haberler

Düzce'de sağlık ekipleri kar paletli ambulanslarla köylerdeki hastalara ulaştı

Güncelleme:
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki hastalara kar paletli ambulanslarla ulaşım sağlandı. 83 yaşındaki Hasan Ç. ve 74 yaşındaki Mehmet Ç. için sağlık ekipleri acil müdahalede bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde köylerinde rahatsızlanan hastalara kar paletli ambulansla ulaşıldı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde göğüs ağrısı bulunan Hasan Ç. (83) ile Hacılar köyünde solunum sıkıntısı yaşayan Mehmet Ç. (74) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Kar paletli ambulanslarla yoğun kar yağışının olduğu söz konusu köylere giden sağlık ekipleri, hastaları ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere ulaştırdı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
