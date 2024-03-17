Düzce'de Kafkas Anıt Rölyefi Açıldı

Düzce'de yapımı tamamlanan Kafkas Anıt Rölyefi için açılış töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Faruk Özlü ve Kafkas halklarından oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ortak girişimiyle Uzunmustafa Mahallesi Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesinde inşa edilen rölyef törenle açıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin farklı kültürlerin bir arada yaşadığı dünyaya örnek şehir olduğunu belirterek, toplumsal hafızalardaki acılar ve kahramanlıkların anlamlı şekilde sanata dökülmediği takdirde unutulacağını anlattı.

AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, göçlerle gelenlerin Düzce'yi vatan kıldığını aktararak, kültürel zenginliği gelecek nesillere aktarmak ve millet olma mayasını beslemenin görevleri olduğunu ifade etti.

Özlü de birçok etnik kökenin kentte bir arada barış içinde yaşadığına değinerek, "Gençlerimizin bu anıtlara bakıp geçmişi hatırlaması ve aidiyet duygumuzun kopmaması için bu lazım. Sürgünün yıl dönümüne denk gelen bu açılış vesilesi ile anma programları ve seminerlerinizi burada yapmanızı dilerim, ben de gelirim." ifadesini kullandı.

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin de rölyefte yer alan figürlerin temsili hakkında bilgiler verdi.

Düzce Abhaz Kültür Derneği Başkanı İlhan Kıymet ise Kafkaslar'da yaşanan sürgün ve Anadolu'nun yurt edinilmesine ilişkin konuşma yaptı.