Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kameralı mücadele

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Müdürlüğü, kaçak avcılıkla mücadele için termal dron desteğiyle denetimlerini artırıyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında gece gündüz tarama yaparak yaban hayatının korunmasına katkı sağlıyor.

Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kamera desteğiyle mücadele ediliyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Düzce Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Kuş Cenneti Havzası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Zorlu arazi ve hava şartlarında termal dron destekli yapılan taramanın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Coğrafi koşulların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda termal dron sistemlerimizle gece gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir ekosistemin tesisi amacıyla teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

