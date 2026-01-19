Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kameralı mücadele

Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kamera desteğiyle mücadele ediliyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Düzce Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Kuş Cenneti Havzası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Zorlu arazi ve hava şartlarında termal dron destekli yapılan taramanın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Coğrafi koşulların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda termal dron sistemlerimizle gece gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir ekosistemin tesisi amacıyla teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.