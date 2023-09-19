Düzce'de İstanbul Caddesi'nde Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Şikayetleri

Düzce'nin araç trafiğine kapalı İstanbul Caddesi'nde artan motosiklet ve elektrikli bisiklet şikayetleri trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce'nin en yoğun yaya trafiğinin olduğu ve her türlü araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi'nde motosikletlerin ve elektrikli bisikletlerin yayaları tehlikeye sokması yoğun şikayetlere konu oluyor. Son dönemde iyice artan şikayetler üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, cadde üzerinde motosikletlerin bulunmaması, esnafa ait kurye motosikletleri ile elektrikli bisikletlerinde park edilmemesi için çalışma yaptı. Motokurye kullanan esnafı tek tek bilgilendiren ekipler, ayrıca caddeye giren motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine de uyarı yaptı. - DÜZCE