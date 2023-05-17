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Düzce'de ilkokul öğrencileri sahilde temizlik yaptı

Düzce'de ilkokul öğrencileri sahilde temizlik yaptı

Güncel Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilkokul öğrencileri, sahilde temizlik yaparak çevreyi korumanın önemine dikkati çekti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilkokul öğrencileri, sahilde temizlik yaparak çevreyi korumanın önemine dikkati çekti.

Cumhuriyet İlkokulundan 25 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde ilçenin mavi bayraklı Kale Plajı'na geldi.

Öğrenciler, sahildeki atıkları topladı. Poşetlere konulan atıklar, belediye ekiplerine teslim edildi.

Koordinatör öğretmen Elif Ergil, toplumsal bilinci artırmayı, doğaya ve çevreye saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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