Kanala düşen iki yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü

DÜZCE'de kanala düşen iki yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Konuralp bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan babaanne ve torunu kanal çevresinde yavru kedi sesi duydu. Sesi takip eden küçük kız ve babaannesi, iki yavru kedinin kanala düştüğünü fark etti. Babaannenin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kanalda yaşam mücadelesi veren yavru kedileri önce sudan çıkardı, ardından hemen kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürülen yavru kediler, tedavi altına alındı.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde veteriner muayenesinden geçen iki yavru kedi, kurulandıktan sonra vücut ısıları normal seviyeye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı