Düzce'de İçme Suyu Ana İsale Hattında Arıza Meydana Geldi
Düzce'de Karayolları ekiplerinin fiberoptik hat yenileme çalışmaları sırasında içme suyu ana isale hattı zarar gördü. Arıza nedeniyle şehir geneline su verilemezken, ekipler en kısa sürede sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce'de içme suyu ana isale hattında arıza meydana geldiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karayolları ekiplerinin Beyköy otoban mevkisinde fiberoptik hat yenileme çalışmaları sırasında şehre su dağıtan ana isale hattı zarar gördü.
Arıza nedeniyle şehir geneline su verilemezken, Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Ekipler, şehre en kısa sürede yeniden su verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.