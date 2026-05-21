Düzce'de huzurevinde yangın (2) / Dron görüntüleriyle

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir huzurevinde çıkan yangında 54 yaşlı tahliye edildi. Yangının asansörden kaynaklandığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadı.

KAYMAKAM GÖKMENOĞLU: 54 YAŞLIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökmenoğlu, "Gece 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'mize düşen ihbar ile Düzce Belediyesi'nden 6 itfaiye aracı, Kaynaşlı Belediyesi'nden 2 itfaiye aracı yangına müdahale etmiş olup, çok şükür yaşlılarımızla ilgili bir problem yaşanmamıştır. Hali hazırda 59 yaşlımız Kaynaşlı Kızılay Huzurevi'nde misafirimiz. 5'i izinde bulunmakta olup 54 yaşlımız ilçe devlet hastanemiz, karayollarına ait kamu misafirhanesinde bu gece misafir kalacaklardır. Yangının çıkış sebebi itfaiye personellerimizin bize aktardığı kadarıyla asansörden kaynaklı. Yaşlılarımızın ilçe devlet hastanesi ve kamu misafirhanesine tahliyesi noktasında emniyetimiz, jandarmamız, belediye personelimiz, sağlık teşkilatımız ve Kızılay personelimiz birlikte yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen 54 kişiden 25'i Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, kalan yaşlılar ise Karayolları Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Musa KESKİN/KAYNAŞLI(Düzce),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
