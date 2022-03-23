Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı

DÜZCE (AA) - Düzce'de Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce maçı yaparak keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevinde etkinlik düzenlendi.

Yaşlılarla bir araya gelen Valilikteki kurum müdürleri ile kentte görevli basın mensupları, hep birlikte çiğ köfte yedi, çeşitli oyunlar oynadı.

Daha sonra yaşlılardan kurulu bocce takımı, kurum müdürleri ve gazetecilerle maç yaptı. Heyecanlı geçen mücadele, yaşlıların galibiyetiyle sona erdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk, gazetecilere, yaşlılarla dolu dolu sosyal etkinlikler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çok kaliteli bir bocce takımları olduğunu aktaran Öztürk, "Basının güzide çalışanları bize antrenman niyetine geldiler. Çok rakip olamadılar. Yaşlılara Saygı Haftası'nı sosyal etkinliklerle kutluyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da yaşlılarla çok eğlenceli ve güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Profesyonel oldukları için bizi yendiler. Onlar bizim kalbimizdeler. Tekrardan onların Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.