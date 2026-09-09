Düzce'de 'Her Gün Halk Sağlığı' etkinliği düzenlendi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" kapsamında toplumsal bilgilendirme ve farkındalık oluşturma standı kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastane bekleme alanında "Her Gün Halk Sağlığı" yaklaşımıyla kurulan stantta, DÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi personeli, koruyucu sağlık hizmetlerinin tanıtımını yaptı, bireylerin sağlık riskleri konusunda farkındalıklarının artırılması ve vatandaşların uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Etkinlik kapsamında, vatandaşların kan basıncı ölçümleri bedelsiz gerçekleştirildi, sağlıklı yaşam, obezitenin önlenmesi, hipertansiyon ve kronik hastalık riskleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca tütün kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Sigara kullanan vatandaşlara tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilerek, sigara bırakma poliklinikleri ve danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

Kanserden korunma ve erken tanının önemine değinildi, ücretsiz kanser tarama hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA