Düzce'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde giyim üretim teknolojisi ve el sanatları alanlarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, sergide katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen katılımcılar, merkezde yıl boyunca öğrendiklerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerlerin ürünlerini inceleyerek bilgi aldı.

Ayrıca, etkinlik kapsamında okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Açılışa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Taner A. Bürge, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.