Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Düzce'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Düzce'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fatih Ö. idaresindeki 71 ACB 346 otomobil, D-100 karayolu Olimpiyat Kavşağı'nda Turgay A. yönetimindeki 81 AS 553 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Turgay A. ile araçlarda bulunan Nesrin Akyıldız ve Şenay Yılmaz yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bir müddet ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Sefer Demir Fatih Düzce Güncel Haberler

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