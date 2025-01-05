Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı

Düzce'de 'Gönüllü Gurbetçiler Derneği' Açıldı

Düzce'de 'Gönüllü Gurbetçiler Derneği' Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları düzenleyen Asım ve Rümeysa İncekara çifti, memleketleri Düzce'de 'Gönüllü Gurbetçiler Derneği'ni kurdu. Dernek, yurt içinde yardımlara devam etmeyi amaçlıyor.

Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği" açıldı.

Almanya'da yaşadıkları dönemde sosyal medyada yardım kampanyaları başlatan Asım ve Rümeysa İncekara çifti, memleketleri Düzce'de "Gönüllü Gurbetçiler Derneği"ni kurdu.

Derneğin Uzunmustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki açılışında konuşan Asım İncekara, yurt dışında başladıkları yardımlara Türkiye'de devam ettiklerini, 81 ilde gönüllü ekipler kurarak şube sayısını artırmak istediklerini söyledi.

İncekara, 12 yaşından bu yana yardım faaliyetlerinin içinde yer aldığını belirterek, "Rahmetli babam, ben 12 yaşındayken Diyanet Camisi'nin çay ocağını çalıştırmaya başladı, ben de yanına girdim. Küçük yaştan itibaren yardımlaşmayla büyüdük. Eşim de aynı şekilde." dedi.

Büyüdükçe yardım bilincinin geliştiğine değinen İncekara, "Avrupa'da insanlara yardım etmeye başladık. Daha sonra instagramda sayfa açtık, Allah'a hamdolsun insanlar güvendi, büyüdü. Çok şükür resmi dernek olduk artık. Burada sadece insanlara gıda gibi yardımlar değil, çocuklara ve engellilere de eğitimler verip aktiviteler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
img

Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
img

"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
img

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes sebebini merak ediyor: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti! İşte sebebi
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz çok net gol kaçtı
Tempo inanılmaz! Maç başlar başlamaz çok net gol kaçtı
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu
Ekipler gördüklerine inanamadı! Öğretmenevi bahçesinde bulundu

Son Dakika Haberleri

Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.