Düzce'de geri manevra yapan araç yaşlı adama çarptı

Düzce'de geri manevra yapan hafif ticari aracın yaşlı adama çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bahçeşehir Neriman Çilingir Huzurevi'nin önündeki yolda geri manevra yapan araç, 87 yaşındaki Ali Arslan'a çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yardım edilen Arslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, huzurevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.