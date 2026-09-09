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Düzce'de "Gazze ve İnsanlık" söyleşisi düzenlendi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Zor Zamanlarda Umudu Korumak: Gazze ve İnsanlık" söyleşisi gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Zor Zamanlarda Umudu Korumak: Gazze ve İnsanlık" söyleşisi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Düzce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrenciler ile akademik faaliyetlerini devam ettirmeye gayret eden akademisyenlerin sesini duyurmak, eğitim ve bilimin barış ve geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekmenin amaçlandığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan DÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fehmi Soğukoğlu, ülke olarak Gazze'yle dini ve tarihi bağlantılarının bulunduğunu ve konunun insani meseleye dönüştüğünü belirtti.

Soğukoğlu, mazlum tarafın sesini duyurmak istediklerini ve insan olarak bu meseleye kayıtsız kalınamayacağını kaydetti.

DÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert de Gazze'de yaşananlara bakıldığında çok büyük acı ve yıkım gördüklerini anlattı.

Üniversitenin Gazzeli öğrencisi Abdalfatah Albaba ise 4 yıl önce İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde eğitim almak için geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kendimi yabancı hissetmedim. Hep vatanımda gibi hissettim. Bu duygu için gerçekten teşekkür ederim. Gazze'de doğdum ve 18 yılım geçti. Gazze büyük bir hapishane. Gıda ve balıkçılık izinlerinin kontrolü İsrail tarafından 1-3 ay sürüyor. Sürekli elektrik kesiliyor. 77 yıldır devam eden soykırım var. Her gün yemek ve su bulmak çok zor. En kötü duygu, terk edilmişlik duygusu. Destekleri için Türkiye'ye ve Düzce Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Umutlu olmaya devam ediyorum. Herkes gibi biz de dünyada onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, akademik birim yöneticileri, Filistinli öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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