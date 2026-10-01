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Düzce'de fuhuş iddiasıyla masaj salonlarına baskında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Düzce'de fuhuş iddiasıyla masaj salonlarına baskında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Düzce'de polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla masaj salonlarına düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aralarında 3 işletmeci ve 4 çalışanın bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

DÜZCE'de polis ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı iddiasıyla masaj salonlarına düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın yapıldı. Polis ekipleri tarafından aralarında 3 işletmeci ve 4 çalışanın bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından masaj salonlarında arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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