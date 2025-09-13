Düzce'de Fındık Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesindeki bir fındık bahçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Güllük mevkisindeki bir fındık bahçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Engebeli alan olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.