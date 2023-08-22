Düzce'de Ekolojik Dengenin Korunması İçin Sülünler Doğaya Bırakıldı

Düzce'de popülasyonun artırılması ve ekolojik dengeye katkı sunulması amacıyla doğaya sülün bırakıldı. Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik proje kapsamında, Valilik koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi personelinin katılımıyla Korugöl Tabiat Parkı'nda sülün salma etkinliği yapıldı. Vali Selçuk Aslan, projenin ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Düzce'de popülasyonun artırılması ve ekolojik dengeye katkı sunulması amacıyla doğaya sülün bırakıldı.

Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik proje kapsamında, Valilik koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi personelinin katılımıyla Korugöl Tabiat Parkı'nda sülün salma etkinliği yapıldı.

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, projenin ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Cennet gibi bir coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Aslan, "Bu coğrafyada genetik çeşitlilik kapsamında tür sıkıntısı ortaya çıkmış. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün yetiştirme istasyonlarında yetişmiş bu canlıların doğaya salınması gerçekten çok hoş." dedi.

Aslan, sülünlerden 3-5 çiftin bile hayatta kalmasının bölgedeki popülasyonun hızlı şekilde artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmanın ardından kafeslerinden çıkarılan sülünler, doğal ortama bırakıldı.