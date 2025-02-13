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Düzce'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi Düzenlendi

Düzce'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi Düzenlendi
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Düzce Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 'Dijital Okuryazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Eğitimi', sosyal medyanın etkin kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Eğitim, dijital iletişim becerileri, dezenformasyon ve dijital etik gibi konulara odaklandı.

Düzce'de kamusal iletişimde sosyal medyanın bilinçli ve etkin kullanımını sağlamayı amaçlayan "Dijital Okuryazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Eğitimi" yapıldı.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Düzce Valiliği öncülüğünde düzenlenen eğitim, Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında dijitalleşen dünyada doğru bilgi paylaşımı, kriz anlarında etkili iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve dijital etik çerçevesinde hareket edilmesi konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikte, dijital medya okuryazarlığı, dijital iletişim becerileri, dezenformasyon ve çözüm önerileri ele alındı.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, iletişim teknolojilerinin dünyada etkin kullanıldığını söyledi.

Ülkeler fiziki olarak birbirinden uzak olsalar bile iletişim teknolojileri sayesinde çok kısa sürede birbirleriyle iletişim kurabilecek yakınlıkta olduğunu belirten Aslan, "Günümüzde sosyal medya sayesinde kurumsal politikaların kamuoyuyla paylaşılarak çok geniş kitlelere ulaşım imkanı vardır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir de sosyal medyanın bilgiye erişimini kolaylaştırdığını ancak bilgi kirliliğine de yol açtığını kaydetti.

Eğitimin önemine vurgu yapan Sözbir, "Bireylerin doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi eleştirel süzgeçten geçirme ve dijital araçları bilinçli kullanma etkinlikleri, çağın gereklilikleri arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Eğitime, kurum müdürleri, akademisyenler, kamu personelleri ve öğrenciler katıldı.

İki gün boyunca sürecek eğitimde katılımcılar, "Dijital Yurttaşlık ve Etik", "Sosyal Medya Okuryazarlığı", "Dijital Güvenlik ve Dijitalde Haber Okuma", "Sosyal Medyada Kamusal Kimlik" gibi konularda sunum yapacak.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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