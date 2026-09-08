Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Yeşilköy mevkisindeki bahçede fındık toplandığı sırada 10 yaşındaki Mehmet Doğan C'nin üzerinde oynadığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip devrildi. Traktörün altında kalan çocuk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA