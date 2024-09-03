Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Yığılca'dan Düzce istikametine seyreden T.C.T. (17) yönetimindeki tarım aracı, Dutlar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki T.T. (34), E.T. (40), U.B.T. (14), A.T. (10), B.T (13), Z.T. (4) ve A.E.T. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.