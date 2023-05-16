Düzce'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Düzce'de devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Düzce'de devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Cihat Demircan yönetimindeki 81 ACV 720 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çavuşlar mevkisinde devrildi.
Yolda sürüklenerek yaralanan motosikletin sürücüsü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.