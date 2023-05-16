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Düzce'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'de devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'de devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Cihat Demircan yönetimindeki 81 ACV 720 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çavuşlar mevkisinde devrildi.

Yolda sürüklenerek yaralanan motosikletin sürücüsü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / İsa Keleş - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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