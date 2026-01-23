Haberler

Düzce'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Düzce'de gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Operasyonda çeşitli mühimmat ve dijital veriler ele geçirildi.

DÜZCE'de, polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı,

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu S.O. (55) ve O.A.D.D. (30) Yalova'da, O.F.K.A. (29) ise Düzce'de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 2 flaş bellek, 4 telefon, 1 adet 9X19 mm çapında fişek, 1 muşta, 1 kelebek olarak tabir edilen bıçak, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorguları sonrası sevk edildikleri Düzce Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.O. ve O.A.D.D. tutuklandı, O.F.K.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
