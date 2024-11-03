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Düzce'de Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Yazıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonucunda bir daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi ancak dumandan etkilenen bir itfaiye personeline sağlık müdahalesi yapıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yazıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi Özcan Engin'in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye personeline ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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