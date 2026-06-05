Düzce'de şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan çekici, yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Bölük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Bölük idaresindeki 16 ABB 068 plakalı çekici, Mengen köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bölük, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.