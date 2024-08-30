Düzce'de Büfede Uyuşturucu Satışı Yapan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de işlettiği büfede uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çilimli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda ilçede büfe işleten B.K'nin iş yerinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

B.K'nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 5 kilo 320 gram kubar esrar, evin bahçesinde ekili vaziyette 134 kök Hint keneviri ile 4,2 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.