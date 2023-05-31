Düzce'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Düzce'de silahlı saldırıda ayağından vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Afganistan uyruklu N.N. (30), çöplerin depolandığı alandan atıkları toplarken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Yaralının sağlık durumu iyi olsa da polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Düzce'de silahlı saldırıda ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki çöplerin depolandığı alandan atıkları toplayan Afganistan uyruklu N.N. (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından vurulan yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.