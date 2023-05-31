Düzce'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Düzce'de silahlı saldırıda ayağından vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Afganistan uyruklu N.N. (30), çöplerin depolandığı alandan atıkları toplarken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Yaralının sağlık durumu iyi olsa da polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.